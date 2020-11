Venezia, Vacca: "Sento la fiducia del mister e mi esprimo al meglio. Pensiamo gara dopo gara"

vedi letture

Antonio Junior Vacca in questo primo scorcio di campionato ha fatto vedere tutte le sue qualità, confermando anche oggi il suo ottimo momento di forma anche contro l'Entella: “Sento grande fiducia da parte del mister e questo fa si che io riesca ad esprimermi al meglio, riuscendo ad essere completamente me stesso in campo. Per una squadra come la nostra, la grinta ed il carattere abbinate alle nostre qualità, sono fondamentali per portare a casa i risultati. Mi sono trovato benissimo a giocare nella posizione in cui sono stato schierato oggi, era una strategia che avevamo studiato appositamente in settimana e da un punto di vista tattico ha funzionato egregiamente. Sembra banale dirlo, ma dobbiamo pensare partita per partita, senza esaltarci dopo una vittoria o abbatterci dopo una sconfitta", h detto il giocatore del Venezia.