Venezia, Vecchi: "Benevento da serie A. Vogliamo reagire dopo il ko"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Vecchi, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Benevento. Queste le sue parole riportate da Trivenetogoal.it: "Abbiamo recuperato Marsura, Zigoni e Geijo, sono più pronti per giocare e domani vedremo chi giocherà. Abbiamo recuperato Bruscagin e Zampano, mancherà sicuramente Litteri che ha purtroppo un problema al ginocchio che non si riesce a individuare e a gestire con chiarezza. Saranno fuori anche St Clair e Schiavone, mentre Fabiano ha un problema a una spalla. Purtroppo con il Padova abbiamo pagato a caro prezzo gli ultimi quindici minuti del primo tempo, è stato imperdonabile. Mi auguro che certi blackout come quello dell’Euganeo non capitino più. Il Benevento può tornare in Serie A, dobbiamo per forza di cose eliminare le pause che non abbiamo avuto contro lo Spezia, più che mai contro una squadra così forte. In attacco hanno Coda, Improta, Asensio, Buonaiuto, in mezzo c’è Viola, insomma sono una squadra davvero importante. Il pubblico? Le aspettative sono maggiori, lo so, ma contro il Padova abbiamo avuto un grande tifo e mi auguro che succeda lo stesso contro il Benevento. Arriviamo da una brutta sconfitta, domani ci aspetta una partita molto difficile contro una delle favorite. Abbiamo appena iniziato la stagione, abbiamo vissuto male questa sconfitta perché era un derby, ma adesso abbiamo tutte le possibilità di tornare in alto. La classifica sarà sempre corta in questo campionato, credo che ogni punto avrà un peso specifico enorme”.