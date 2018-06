Venezia, Vecchi chiede Di Gregorio per la porta

© foto di Alex Zambroni

Nonostante ancora non sia arrivato l'annuncio ufficiale il tecnico in pectore del Venezia Stefano Vecchi ha iniziato a chiedere i primi giocatori a lui graditi per la prossima stagione. Secondo quanto raccolto da Trivenetogoal.it per la porta il nome caldo è quello di Michele Di Gregorio, classe '97 dell'Inter reduce dall'esperienza in C col Renate. Un giocatore che il tecnico conosce bene avendolo avuto nelle giovanili interiste.