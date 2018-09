Venezia, Vecchi: "Delta Porto Tolle test importante per le punte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'amichevole contro il Delta Porto Tolle Stefano Vecchi, tecnico del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TrivenetoGoal: “Abbiamo fatto 60 minuti molto buoni, poi sicuramente avevamo in campo tanti ragazzi che non hanno i 90 minuti. Abbiamo effettuato diversi cambi, il Delta ci ha messo in difficoltà nella ripresa, ma era importante mettere minuti sulle gambe. Era importante iniziare a vedere in campo i nostri attaccanti, che sinora abbiamo visto poco. E’ stata una partita giocata a volte sopra le righe dal punto di vista agonistico e questo ci fa sicuramente bene. Gli attaccanti e Modolo avevano bisogno di fare minutaggio e oggi c’è stata questa possibilità. Il Delta è una squadra di categoria molto forte, conosco bene Zattarin, ci ho giocato assieme al Brescello e penso che possa puntare ai vertici della D”