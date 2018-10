Venezia, Vecchi: "Gli episodi sono stati decisivi in negativo per noi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Venezia Stefano Vecchi ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta di Perugia: "E’ stata una partita molto combattuta, vissuta su episodi. Alla fine sono stati decisivi in negativo per noi. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche buona occasione che non abbiamo sfruttato - riporta Trivenetogoal.it -. Dopo aver preso gol c’è stata una reazione nel secondo. Il Perugia è stato bravo a sfruttare le occasioni avuto, sicuramente dovevamo essere più attenti in occasione del gol che abbiamo preso. Non ci siamo posizionati bene ed è stata un’ingenuità da non ripetere rimanere ub dieci a pochi minuti dalla fine. Purtroppo si tratta di situazioni che dall’inizio del campionato si stanno ripetendo troppo spesso".