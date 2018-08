Venezia, Vecchi: "Il Padova mi ricorda il Venezia dell'anno passato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Venezia Stefano Vecchi ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro il Padova: “Nei biancoscudati rivedo il Venezia della passata stagione, mi dà l'impressione di essere una squadra molto tosta che non molla nulla e ha buone individualità davanti. L'anno scorso hanno hanno stravinto il campionato e vedremo se saremo all'altezza della situazione come io credo che sarà. Siamo contenti per i tre punti di sabato scorso, non siamo ancora al 100%, ma c’è un’altra gara prima della sosta e dobbiamo trovare tutte le risorse migliori a nostra disposizione. - continua Vecchi facendo il punto sui presenti come riporta Trivenetogoal.it - Non faranno parte della gara Bruscagin, che ha rimediato 11 punti di sutura nell'ultima gara, e Zampano che ha accusato un problema muscolare, mentre Litteri sta recuperando e rientrerà nella prossima settimana”.