Venezia, Vecchi: "Le premesse sono ottime. All'Inter sono cresciuto molto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche il neo tecnico del Venezia Stefano Vecchi ha parlato in conferenza stampa ringraziando l'Inter per averlo liberato e fatto approdare in Veneto: “Ringrazio l'Inter che mi ha permesso si essere qui e il presidente Tacopina per avermi scelto e per le parole bellissime con cui mi ha presentato. Le premesse sono davvero ottime. I quattro anni all'Inter sono stati fondamentali per la mia crescita, avendo avuto anche l'occasione di guidare brevemente la prima squadra, avevo bruciato le tappe vincendo a livello dilettantesco e Carpi è stato un incidente di percorso. Angeloni? Lo conobbi al Pergocrema e vincemmo la Serie D, sono felice di lavorare ancora con lui. - continua Vecchi come riporta Trivenetogoal.it - Mercato? La società è stata chiara spiegandomi che quei 2 o 3 giocatori che hanno mercato potrebbero essere ceduti come restare, per il resto vedremo come muoverci. Inter? Potrebbe essere, ma bisogna valutare la rosa perché qui ci sono molti giocatori sotto contratto”.