Venezia, Vecchi: "Mi aspetto un salto di qualità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Venezia Stefano Vecchi in vista della trasferta di Lecce ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulla situazione della squadra: “La squadra sta bene, sta sempre meglio e anche gli attaccanti stanno entrando in condizione. Cambi rispetto al Benevento? Vediamo, tutto è possibile, di sicuro non ci schiereremo come nel finale della partita col Benevento, perché saremmo troppo sbilanciati. Col Padova è mancato qualcosa e anche col Benevento è accaduto lo stesso, è chiaro che dalla squadra mi aspetto qualcosa d’importante e un salto di qualità rispetto alle ultime due partite. Il Lecce è una neopromossa, con un assetto importante e l'entusiasmo che c'è in questi casi, ha inserito giocato importanti e penso che potrà fare un buonissimo campionato. - continua Vecchi come riporta Trivenetogoal.it - Pinato non sarà convocato a causa della caviglia gonfia, credo rientrerà nella prossima settimana, ma Suciu ha dimostrato di poterlo sostituire al meglio. Portiere? Lezzerini sta facendo bene, ma anche Vicario è entrato in forma, ma il primo mi offre sufficienti garanzie”.