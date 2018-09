Venezia, Vecchi: "Nel primo tempo troppo passivi"

Venezia-Benevento 2-3

Queste le dichiarazioni di Stefano Vecchi al termine di Venezia – Benevento: “Una gara dove abbiamo concesso e regalato un po’ troppo nel primo tempo. Abbiamo concesso troppo al Benevento e avevamo troppo timore reverenziale, potevamo essere più aggressivi sui loro attaccanti. Siamo stati puniti oltre i nostri demeriti, con due gol bellissimi, uno dei quali con un palo gol. Non siamo stati nemmeno fortunati perché abbiamo riaperto la gara e abbiamo preso subito il 3-1. Abbiamo avuto occasioni nel finale, per quello che si è visto nel secondo tempo potevamo meritare di pareggiarla. Nel primo tempo siamo stati troppo passivi, dobbiamo essere più aggressivi e dimostrare di potercela giocare un po’ di più. Alcuni giocatori stanno crescendo molto, ce la possiamo giocare con tutti e vorrei vedere il Venezia nel secondo tempo. Il mancato secondo giallo a Maggio? Secondo lui non è un’entrata pericolosa, ce lo ha spiegato dicendo di non averlo ammonito ancora per questo motivo. Non credo che nessuno ci voglia male, alla fine i torti e i favori si compenseranno. Non possiamo fasciarci troppo la testa e cambiare tutto perché lo pagheremmo in altro modo”.