Venezia, Vecchi: "Per il morale sarebbe servita una vittoria"

Queste le dichiarazioni di Stefano Vecchi al termine di Venezia-Livorno rilasciate in sala stampa: “Abbiamo ripreso una partita che si stava perdendo, abbiamo sicuramente messo in campo uno spirito per recuperarla. Ci sono state situazioni per fare anche il secondo gol, è stata una partita sofferta e lottata, speravamo meglio. Ci prendiamo questo punto, al momento va bene così. Tatticamente ci hanno sorpreso all’inizio. Falzerano trequartista è stata una mossa per mettere più profondità alla manovra offensiva. All’inizio abbiamo un po’ sofferto, ma la partita l’abbiamo giocata alla pari nella ripresa. Abbiamo cambiato diverse volte modulo, per cercare di mettere nelle condizioni i ragazzi di esprimersi al meglio. Intanto abbiamo fatto un punto, ma c’è la consapevolezza di dover fare qualcosa in più, dobbiamo essere continui per 95 minuti. Ne usciremo se saremo tutti uniti e se lo facciamo supereremo questo momento difficile. Litteri? Nei 25 minuti in cui è entrato ha dato un contributo importante. Andelkovic fuori? Bruscagin e Coppolaro possono dare sia la fase difensiva sia un po’ di sviluppo nella fase del gioco. Coppolaro? Non ha responsabilità o colpe particolari, è stata una scelta tattica”, riporta Trivenetogoal.it.