Venezia, Vecchi: "Perso per errori nostri, serve più attenzione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Vecchi, allenatore del Venezia, ha analizzato la sconfitta subita in rimonta contro il Lecce. Ecco le sue parole in conferenza stampa e riportate dal sito ufficiale del club: "Per settanta minuti abbiamo fatto una buona gara, giocando un buon calcio fatto di possesso palla e ripartenze. Purtroppo non è bastato per colpa di alcune ingenuità che in questo periodo ci stanno costando molto care.

Per noi dopo il vantaggio doveva essere una gara di attenzione, così non è stato più per colpa nostra che per meriti del Lecce. Avessimo vinto oggi non avremmo rubato nulla, forse anche il pareggio ci sarebbe stato stretto".