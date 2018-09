Venezia, Vecchi: "Perso su alcune situazioni a fine primo tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il derby perso contro il Padova, il tecnico del Venezia Stefano Vecchi ha commentato in sala stampa: “Credo che sia stata una partita combattuta, anche aperta ad ogni risultato. L’abbiamo persa su alcune situazioni alla fine del primo tempo, su angoli e punizioni laterali nei quali ci siamo fatti mettere un po’ troppa pressione, e non abbiamo difeso bene. A parte questo, credo che sia stata una partita giocata alla pari, match che poteva essere sbloccato sia da noi che da loro, ma non siamo stati bravi - riporta Trivenetogoal.it -. Sapevamo che dovevamo fare attenzione al loro gioco aereo, avevamo anche preparato queste situazioni, ma non è bastato. Per il resto credo che abbiamo fatto una buona prima mezz’ora, ed abbiamo avuto un’ottima reazione nel secondo tempo, spingendo molto abbiamo lasciato spazio agli avversari, ed abbiamo subito qualche rischio, anche se cose non particolarmente pericolose. Non siamo riusciti a cercare con palle alte Zigoni, seppur abbiamo cercato di andare molto sull’esterno. Il Padova aveva tanti giocatori in area, ed anche una difesa che non permette giocate centrali e, quelle volte che ci abbiamo provato, non siamo stati capaci di dare qualità. Indubbiamente dobbiamo essere più bravi. Non abbiamo sicuramente tutti gli elementi in buone condizioni, anche chi è entrato è da poco che si sta allenando per vari problemi, speravo che fare densità davanti potesse riuscire qualche singolo a trovare la giocata vincente, e per poco non ci siamo riusciti”.