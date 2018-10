Venezia, Vecchi: "Settimana turbolenta. Litteri? Può partire titolare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Venezia Stefano Vecchi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida con il Perugia. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di Trivenetogoal.it: “E’ stata una settimana un po’ turbolenta, sono successe tante cose. Il presidente non l’ho sentito, sicuramente tutti noi abbiamo sentito le sue parole dopo la partita con il Livorno. Penso che la sua delusione sia normale, ha investito e investe risorse importanti su questa squadra e vorrebbe vedere risultati diversi, ma anche noi li vorremmo per primi. Sono convinto che le cose stiano migliorando e che presto vedremo i risultati, molto presto. Non sappiamo come giocherà il Perugia domani, a seconda di come scenderà in campo faremo le nostre. Litteri dal primo minuto? Sto valutando se spedirlo in campo subito sapendo che dovrò toglierlo nel secondo tempo, oppure dargli minutaggio a partita in corso come col Livorno. Ci saranno due o tre cambiamenti rispetto a sabato scorso, vedremo quali…”