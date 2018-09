Venezia, Vecchi: "Sfrutteremo la sosta per migliorare la condizione fisica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Venezia Stefano Vecchi ha analizzato ai canali ufficiali del club la sconfitta di ieri contro il Padova: "È stata una partita giocata alla pari, il Padova è stato bravo a passare in vantaggio, sapevamo che erano bravi su queste situazioni e ci hanno colpito. Abbiamo fatto una buona prima mezz'ora, con la giusta aggressività, dove abbiamo recuperato buoni palloni e rischiato poco. Il Padova difende bene con molti uomini, non era facile trovare gli sbocchi giusti ma noi dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Abbiamo bisogno di far crescere di forma diversi giocatori, soprattutto per i problemi che abbiamo avuto nel reparto offensivo, e sfrutteremo la settimana di sosta del campionato per farlo".