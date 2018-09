Venezia, Vecchi: "Sottovalutata un po' la situazione. Ora rialziamoci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Venezia Stefano Vecchi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Livorno: “La situazione non è tranquilla né positiva, abbiamo cercato di focalizzarci sulle cose da fare, su una presa di coscienza di una situazione un po' sottovalutata all'inizio in virtù dei risultati dello scorso anno. Se avessimo preso un punto contro il Lecce saremo tutti più contenti, idem con il Benevento. Lo scorso anno c'era quel sano timore che faceva alzare l'attenzione, si lottava anche per il punticino e ora forse abbiamo distolto tutti l'attenzione da quello che è il focus di questo campionato in cui ci sono due o tre squadre fuori categoria, le altre sono più o meno sullo stesso livello. - continua Vecchi come riporta Trivenetogoal.it - Il Livorno non sarà un avversario semplice proprio perché è in difficoltà, mi auguro che ci sia il sano timore che ti fa tenere le antenne alzate che ti fa tenere alta la tensione per tutti i 95 minuti. Scontro salvezza? In questo momento la classifica dice questo, ma siamo appena all'inizio e bastano un paio di vittorie per cambiare tutto. Formazione? Potrebbe esserci qualche cambio nella formazione, ho ancora un allenamento e valuterò come comportarmi. Pinato purtroppo ha svolto ancora lavoro differenziato, mentre Schiavone è sicuramente a disposizione, mentre Litteri lo valuterò oggi, ma può venire in panchina. St Clair e Fabiano si sono allenati con la squadra, non sono al meglio, ma si stanno mettendo alla pari con i compagni”.