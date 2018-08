Venezia, Vecchi: "Spezia rinforzato, nostri attaccanti non sono al top"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Vecchi, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza alla vigilia della gara contro lo Spezia, prima di campionato in programma domani alle 18 al Penzo. “Mentalmente c’è grande voglia di iniziare questa stagione. Lo Spezia si è rinforzato molto rispetto allo scorso anno, da un un punto di vista fisico ci sono giocatori che stanno molto bene, altri che non sono al 100%. Gli attaccanti purtroppo non sono al massimo, qualcuno domani sarà ancora fuori, qualcuno entrerà a partita in corso. Citro? Potrebbe entrare in campo a partita in corso, era fuori dagli allenamenti ed è all’inizio della preparazione. Potrebbe fare una parte di match, per la sua struttura fisica recupera in fretta. Il format dei campionati? Domani si comincia, poi quello che succederà dopo non lo so. Ma quello che possiamo sapere ci dice che scenderemo in campo. Un autorevole quotidiano nazionale oggi ci mette fra le ultime dei playoff, siamo al limite fra le due fasce. Abbiamo fatto la scelta di continuare con questo gruppo inserendo alcuni giocatori che potessero rinforzarci. Mi auguro che il fattore campo si farà sentire, sicuramente il pubblico ci darà una mano, servirà grande attenzione perché lo Spezia ha un potenziale offensivo notevole, con Galabinov e Bidaoui si sono due grandi acquisti che alzano ulteriormente il livello”, le parole di Vecchi riportate da Trivenetogoal.it.