© foto di Federico Gaetano

Il portiere del Venezia Guglielmo Vicario ha parlato ai microfoni di Trivenetogoal.it affrontando anche le voci di mercato che lo vorrebbero nel mirino del Cagliari: “Ci alleniamo in attesa di giovedì, con grande tranquillità e serenità e cercando di lavorare nel modo migliore in attesa degli eventi. - continua Vicario – Cagliari? Leggo anche io quello che viene scritto come lo leggete voi, ma per adesso non so altro. Ho un contratto fino al 2021 con il Venezia e qui ho passato quattro anni fantastici e sarò sempre legato a questi colori e a questa piazza. Spero di aver ricambiato la fiducia che mi è stata data, specialmente in questa stagione, ma ora sono concentrato solo su quello che accadrà giovedì, spero possa essere uno dei momenti migliori della mia avventura qui”.