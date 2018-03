Venezia, Vicario: "Cittadella, gara tosta. Vogliamo rifarci dopo Empoli"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervenuto in conferenza stampa il portiere del Venezia Guglielmo Vicario ha parlato della possibilità di scendere in campo dal primo minuto nel derby veneto contro il Cittadella: “Ci attende una partita importa e bisogna farsi trovare pronti. Il Cittadella è una squadra in salute che dà del filo da torcere a ogni avversario e che non ha nulla da perdere, quindi mi aspetto una partita tosta. Noi veniamo da una gara persa in maniera particolare e vogliamo rifarci nonostante resti il rammarico per aver speso così tante energie senza portare a casa nulla. - continua Vicario come riporta Trivenetogoal.it - Dobbiamo guardare partita per partite e andare avanti per la nostra strada. I conti si faranno alla fine”.