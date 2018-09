Venezia, Vicario: "Terzetto affidabile con Lezzerini e Facchin"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Guglielmo Vicario, portiere del Venezia tornato fra i pali nell'amichevole col Delta Porto Tolle dopo un lungo infortunio, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato da TuttoB.com: "Ne ho passate di tutti i colori questa estate - spiega il portiere -, a un certo punto me la sono messa via. Mi sono detto di avere pazienza, che sarebbe finita questa serie nera. Adesso sono ritornato al 100%, anche la mobilità del dito è a posto. La concorrenza con Lezzerini e Facchin? Il confronto fa bene, siamo un bel gruppo di portieri. Ci aiutiamo tutti i giorni, la competizione aiuta a migliorarsi. Sono contento del ritorno di Davide, ho trascorso una stagione molto bella allenandomi con lui in Serie C, è una persona diretta, come piace a me. Adesso sto conoscendo Luca, che è cresciuto in uno dei migliori settori giovanili d’Italia, qual è quello della Fiorentina. Siamo un terzetto ben affiatato, un reparto affidabile".