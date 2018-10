Venezia, Vicario: "Troppa negatività attorno alla squadra, ne usciremo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Tornato fra i pali da titolare nel match contro il Livorno Guglielmo Vicario ha rilasciato alcune dichiarazioni sul difficile momento della formazione lagunare. Ecco quanto riportato da TrivenetoGoal: “L’ultima partita l’avevo fatta con il Brescia, il campo un po’ mi mancava, lo ammetto. Ci sono state situazioni un po’ particolari, soprattutto nel primo tempo. Il Livorno aveva sfiorato due volte il vantaggio, poi abbiamo preso questo gol su rigore. In un caso ha salvato Modolo, nell’altra caso c’è stata la traversa di Murillo. Siamo stati fortunati, ma anche bravi a recuperare e a riprenderci quello che ci era mancato. Anche l’anno scorso ci sono stati momenti difficili, avevamo messo insieme 5 punti in 8 partite a un certo punto e la situazione era poi svoltata. In diretta non pensavo fosse rigore, poi rivedendolo effettivamente c’era. Diamanti l’ha calciato molto bene. Sapevo che avrei giocato e ho cercato di farmi trovare pronto, oltre che di aiutare i compagni. Adesso c’è la prossima partita. Vedo una grossa negatività attorno a questa squadra che non ci deve essere, ma come gruppo siamo forti e ne usciremo. Queste settimane le ho vissute senza problemi, il mio desiderio è sempre stato quello di rimanere, faccio parte di questo gruppo dall’inizio, mi sono guadagnato questa categoria sul campo e sono convinto di poter dare qualcosa a questa squadra. L’estate non è stata facile, soprattutto dopo l’infortunio, ma a un certo punto me la sono messa via”