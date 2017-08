Venezia, Vitale chiede la cessione: oggi l'incontro con la Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si terrà quest'oggi l'incontro tra Juventus e Venezia per discutere la situazione di Mattia Vitale. Secondo quanto riferisce trivenetogoal.it, infatti, il centrocampista approdato in laguna proprio in estate, ha chiesto di essere ceduto prima della fine della sessione estiva di calciomercato: sul piatto pare esserci una richiesta del Pescara.