Venezia, Vrioni: "Buona prestazione, mi manca soltanto il gol"

Ha parlato così Giacomo Vrioni, attaccante del Venezia, ai microfoni di Dazn dopo il pari contro la Cremonese. "Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra che sta lottando come noi, bisogna continuare a lottare di partita in partita. Il mister ci ha chiesto di fare come nella seconda parte di primo tempo con rabbia e determinazione. Mi è mancato il gol, ho avuto due palle in cui potevo far meglio. Cercherò di migliorare durante la settimana per ritrovare la rete che manca da tanto. Sappiamo che la Salernitana è una squadra molto forte, daremo il massimo".