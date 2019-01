Queste le dichiarazioni di Giacomo Vrioni, attaccante del Venezia, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Padova. "Sono contento per quanto fatto oggi, abbiamo saputo soffrire e giocare contro una squadra ostica. Siamo felici di questa vittoria perchè non vincevamo da tanto. Merito del Padova che la partita si è accesa nel finale, abbiamo saputo soffrire e abbiamo portato a casa tre punti importanti. Prima ci guardiamo dietro per l'obiettivo salvezza senza dimenticare i playoff. Zenga? Lo conoscevo da tanto tempo, ci dà tanto e non smette mai di caricarci".