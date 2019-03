Dalle colonne de La Nuova Venezia arrivano alcune dichiarazioni di Giacomo Vrioni, attaccante dei lagunari in vista del match contro la Cremonese: "Cosmi sta lavorando in una maniera diversa, sta cercando di trasmetterci quella rabbia e quella determinazione che servono nelle partite che rimangono. Noi dovremo essere bravi in campo a dare il massimo. Il morale adesso va meglio, in fin dei conti il Venezia ha fatto una grande partita con il Palermo, che lotterà fino alla fine per salire in Serie A. I tre allenatori in una stagione? Cambiare tre allenatori in una stagione non mi era mai capitato, sono situazioni che ti servono per crescere a livello personale. C’è stato un calo di attenzione da parte di tutti, pagato a caro prezzo in un campionato difficile come è la Serie B, ancor di più in questa stagione con solo 19 squadre, però adesso dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo dentro. Il nostro obiettivo adesso è cercare di tirarci fuori il più presto possibile da questa zona calda".