Ospite delle pagine di TrivenetoGoal Giacomo Vrioni, attaccante del Venezia, racconta le emozioni del gol messo a segno con la maglia della nazionale albanese contro l'Italia nel match fra le rappresentative Under21 dei due paesi: "Dedico la rete a mio padre Arben quando ho segnato ha pianto di gioia, lui e mia madre sono albanesi e indossare la maglia del paese in cui sono nati per loro è stata un’emozione indescrivibile. La chiamata dell’Albania Under 21 non è stata una sorpresa, già l’anno scorso c’erano stati contatti ma avevo preferito aspettare. Ho il doppio passaporto e avevo già segnato con le giovanili dell’Italia Under 17 e dell’Under 19. Debuttare così è un sogno, sono davvero felice. Adesso spero di segnare al Benevento, vorrei regalare una gioia ai tifosi del Venezia”