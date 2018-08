Venezia, Vrioni: "Felice che il tecnico mi abbia dato fiducia"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giacomo Vrioni è stato schierato titolare ieri al Penzo nella prima vittoriosa uscita stagionale del suo Venezia contro lo Spezia: “Sono molto contento che il mister mi abbia dato fiducia e che mi abbia fatto giocare titolare. Ero un po’ emozionato per il debutto, non è stato facile perché lo Spezia è una squadra che si difende molto bene e che non concede molto spazio. Nel primo tempo abbiamo avuto due buone occasioni per passare in vantaggio, una di queste è capitata a me e la palla è uscita di poco. Poi abbiamo trovato il vantaggio e da lì siamo riusciti a difenderlo. Come sto? Penso di essermela cavata bene, lo scorso anno ho chiuso la stagione con un infortunio ma adesso sto molto meglio e spero di poter essere utile alla squadra”, riporta Trivenetogoal.it.