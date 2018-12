Venezia, Zampano: "Non firmo per un pari col Crotone"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervistato da La Nuova Venezia il difensore Giuseppe Zampano ha parlato della sfida contro il Crotone, squadra con cui ha conquistato la Serie A, in programma nel prossimo turno: “Non mi aspettavo una partenza così difficile per il Crotone, conosco quasi tutti i loro giocatori che erano in Serie A un anno fa. Vivono un momento poco felice, ma sono certi che usciranno da questa situazione e troveranno continuità. Per come stiamo giocando e per la nostra condizione però non firmerei un pareggio contro di loro. - continua il difensore del Venezia - Abbiamo trovato una bella continuità come squadra, tutti ne stanno traendo beneficio, anch’io. Siamo in costante crescita, mi è piaciuta la partenza arrembante, a Foggia avevamo avuto un impatto più timido e Zenga ci aveva chiesto di partire forte, tanto che abbiamo costruito tre occasioni da rete con Marsura, Di Mariano e Vrioni. Cerchiamo sempre di vincere,ma concediamo anche poco agli avversari. La svolta di Zenga? La mentalità di sicuro”.