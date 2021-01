Venezia, Zanetti: "Ai punti il pareggio va bene, ma oggi è stata una serata non positiva"

Dopo il pareggio ottenuto in casa del Vicenza, il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha analizzato: "Oggi era una serata di quelle non positive che succedono. Sono stati bravi i ragazzi a portare a casa un punto in un campo difficile contro una squadra agguerrita. Con un pizzico di fortuna in più potevamo anche vincerla, questo va detto. Va anche detto che oggi non è stato il solito Venezia. Al di là dell'avversario che sapevamo l'avrebbe messa sull'intensità non mi è piaciuta la mancanza di coraggio. Oggi abbiamo giocato troppo in laterale favorendo la loro pressione. Quando abbiamo iniziato a verticalizzare in velocità invece gli abbiamo fatto male, la chiave era anche questa. Oggi non era giornata, i nostri difensori hanno rischiato poco le giocate, il nostro centrocampo ha giocato molto laterale e quindi i nostri attaccanti hanno fatto fatica. Oggi era una di quelle giornate in cui le cose non funzionano però queste partite penso che si rischiano anche di perderle. Il fatto di tornare a casa con un punto, di avere anche recriminazioni e star qui a parlare della prestazione significa che comunque siamo una squadra ma dobbiamo ancora credere. Mettiamo alle spalle questa partita perchè dobbiamo rimettere dentro delle motivazioni molto più alte di quelle che ho visto stasera. Non voglio essere duro con i ragazzi, sarebbe anche scorretto. Questi ragazzi hanno sempre dato l'anima e fatto prestazioni meravigliose. Qualche volta ci sta che si sbagli approccio e non sia la serata giusta. Ci siamo fatti intimorire ma la cosa positiva è che siamo scesi in campo nel secondo tempo. Siamo stati più in partita rispetto al primo tempo e sono uscite le nostre qualità. C'è rammarico perchè non siamo riusciti a vincerla in superiorità numerica ma è anche vero che abbiamo preso un palo clamoroso. Ai punti penso sia una partita dove il pareggio va bene e il fatto di essere arrabbiati per un punto fuori casa a Vicenza significa che abbiamo aspettative alte verso ai ragazzi ma perchè loro tante volte hanno dimostrato di poter fare meglio di così".