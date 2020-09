Venezia, Zanetti: "Bello iniziare col derby. Sarà una gara difficile e fisica"

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti in conferenza stampa parla del derby contro il Vicenza e del suo esordio sulla panchina lagunare: “Incontrare la squadra della mia città ha sempre un fascino particolare, è un’emozione cominciare con un derby, anche se ormai ho fatto il callo ad affrontare il Vicenza da avversario. Non vedo l’ora che inizi il campionato, non vedo l’ora di vedere la mia squadra misurarsi per traguardi importanti. Siamo pronti a iniziare e vogliamo cominciare bene perché questo ci può dare consapevolezza e coraggio. Mercato? Abbiamo una rosa molto folta e dovrò imparare l’inglese per bene visti i tanti stranieri, ma più passa il tempo e più ci capiamo. Il rinnovo di Lezzerini è molto importante, lo considero un acquisto, se poi resterà anche Maleh non lo so. Forte? Gli ho detto che non è che se non fa 17 gol va male, può farne 10 lui, 10 Capello e 10 Aramu, va bene lo stesso visto che lo scorso anno chi ha avuto un bomber è retrocesso e quindi non è automatico fare risultato con una punta che segna tanto. - continua Zanetti come riporta trivenetogoal.it - Mi attendo una gara molto difficile conoscendo Di Carlo, un allenatore esperto e che sa far quadrato. Sarà anche una partita fisica, ma vogliamo far capire a tutti che non sarà facile per nessuno venire a giocare sul nostro campo”.