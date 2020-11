Venezia, Zanetti: "Brescia squadra da Serie A, ma possiamo metterla in difficoltà"

vedi letture

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato alla vigilia della sfida contro il Brescia: “Affrontiamo una squadra di Serie A che è di passaggio in Serie B, ha uno degli attacchi più forti della categoria, ma noi siamo lì in mezzo alle grandi e ci giochiamo le nostre carte come sempre abbiamo fatto. Abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi squadra, ma per fare punti in un match come questo serve una grandissima prestazione. - continua Zanetti parlando della squadra come ripete Trivenetogoal.it - Bjarkason e Crnigoj non ci saranno, mentre gli altri sono tutti disponibili. Rossi e St Clair non li ho convocati, ma in questo momento tutti meriterebbero di venir vie e non si tratta di scelte tecniche, ma solo numeriche. Capello è un giocatore completo che può fare la mezzala in fase di non possesso e avanzare dietro le punte in fase di possesso, può trasformarsi in un nuovo tipo di giocatore”.