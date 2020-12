Venezia, Zanetti: "Credo che ai punti avremmo meritato qualcosa più del Cosenza"

Attraverso i canali ufficiali della società, il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha analizzato il pareggio sul campo del Cosenza: "Ho deciso di non cambiare molto rispetto alla partita precedente perché contro la SPAL avevamo fatto un’ottima partita e i ragazzi che avevano giocato mi avevano dato la loro massima disponibiltà nello scendere in campo anche contro il Cosenza nonostante avessimo giocato solo 72 ore fa. Abbiamo cambiato qualcosa tatticamente nel reparto offensivo e ci siamo riservati la possibilità di poter sfruttare qualche arma a nostra disposizione nella ripresa mentre il Cosenza si è dimostrata una squadra molto organizzata che oggi ha optato per cambiare il modo di difendere; questo significa che avevano rispetto nei nostri confronti. E’ stata una partita in cui noi abbiamo cercato di scardinare il loro muro mentre loro provavano a colpirci con le ripartenze. Abbiamo avuto diverse occasioni e credo che ai punti avremmo meritato qualcosa più di loro; abbiamo fatto di tutto per provare a vincere e questo a me piace, perché siamo venuti in un campo difficile per provare a fare la partita. Siamo venuti a Cosenza per vincere, giocando con 4 giocatori offensivi e ci abbiamo provato fino alla fine però un pareggio a Cosenza in una trasferta lunga dopo aver giocato solo 72 ore fa ci tornerà utile. Ora ci aspetta un’altra partita in casa e faremo di tutto per vincere".