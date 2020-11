Venezia, Zanetti: "È un punto conquistato, ma se non chiudi le partite vieni punito"

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha commentato così il pareggio per 2-2 in casa del Brescia: "Siamo andati in svantaggio dopo aver subito un gol giunto su una giocata individuale degna di nota, però da quel momento la squadra ha iniziato a macinare gioco, sfoderando una grande prestazione. C’è un po' di amaro in bocca per non essere riusciti a chiudere la partita, abbiamo avuto l’occasione: come spesso accade nel calcio, se non chiudi i match poi vieni punito. Peccato, per quello che abbiamo visto i ragazzi meritavano di uscire dal campo con i 3 punti, non solo per il cuore che hanno messo, ma anche per il calcio che hanno espresso contro una squadra di altissimo livello. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché se lo meritano, questo è un punto conquistato".