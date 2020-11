Venezia, Zanetti: "La Reggiana ha voluto di più la vittoria, serve umiltà"

Le dichiarazioni di Zanetti dopo Reggiana-Venezia.

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha commentato così in sala stampa la sconfitta sul campo della Reggiana: “Siamo stati puniti forse sull’unica occasione che hanno costruito nella prima frazione. Credo che oggi il loro portiere sia stato il migliore in campo mentre noi in fase offensiva, pur giocando bene, siamo stati troppo individualisti ed abbiamo sbagliato qualche giocata. Forse oggi ha vinto la squadra che ha messo in campo quel qualcosa in più. Ora mettiamo da parte questa partita, facciamo un piccolo bagno di umiltà, perché siamo una squadra che per ottenere i propri obiettivi deve lottare su ogni pallone con tanta fame. Oggi la Reggiana ha giocato sulle nostre fonti di gioco ed ha messo tanto carattere in campo, mentre noi in fase difensiva siamo stati meno efficaci del solito”.