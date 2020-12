Venezia, Zanetti: "Monza forte anche senza Boateng e Balotelli. Non mi fido del loro ritardo"

Alla vigilia della sfida contro il Monza il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulla forza degli avversari: "Il Monza ha un organico di altissimo spessore, di conseguenza seppur con qualche assenza (Boateng e Balotelli su tutti NdR) sono una squadra molto temibile ed in grado di sopperire a qualche infortunio. In rosa i brianzoli hanno giocatori di categoria superiore, hanno dichiaratamente l'obiettivo di andare in Serie A e verranno al Penzo concentrati ed arrabbiati dopo aver perso la partita con la Reggiana. Sarà una partita difficile, noi in questo momento abbiamo un calendario tosto ma dobbiamo ragionare partita per partita. Tatticamente sarà una patita simile a quella della settimana scorsa, contro una squadra votata all'attacco che vuole vincere giocando bene. Il nostro obiettivo è continuare a pensare a noi stessi ed alla nostra identità, indipendentemente dall'avversario che andremo ad incontrare. I nostri risultati non sono arrivati a caso, ma seguono un certo tipo di filosofia che stiamo portando avanti da inizio stagione. Domani anche noi avremo qualche defezione ma ho grande fiducia in chi scenderà in campo; è capitato anche in passato di avere qualche assenza ma chi ha giocato ha sempre disputato delle ottime partite, perché anche chi ha giocato meno fino a questo momento si è sempre allenato bene con l'obiettivo di farsi trovare pronto. - conclude Zanetti come riporta il sito del club - Nel secondo tempo di Lecce abbiamo subito una certa pressione dai padroni di casa, però è anche vero che i giallorossi sono riusciti a capitalizzare al massimo le due occasioni da gol che hanno avuto; sono cose che possono accadere quando affronti squadre costruite per vincere. Nelle ultime partite abbiamo preso gol nelle poche occasioni che abbiamo concesso, però è anche vero che spesso siamo riusciti a ribaltare la situazione. Una delle nostre costanti è quella che riusciamo ad andare in gol con regolarità e questo significa che abbiamo potenziale; dobbiamo continuare ad avere un equilibrio tra i gol fatti e quelli subiti per portare a casa i risultati auspicati e vincere le partite".