Venezia, Zanetti: "Noi umilmente ambiziosi. Ma vogliamo lottare per i playoff"

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani contro la Virtus Entella in cui la squadra dovrà fare a meno di tre nazionali (Crnigoj, Maleh e Bjarkason) e spera in un riscatto dopo l’ultima sconfitta: “Sono contento che tutti i nostri tamponi siano negativi, saremo in 24 a partire per Chiavari con il solo Marino che si aggiunge ai tre nazionali assenti. Contro la Virtus Entella vogliamo riprendere il nostro cammino dopo una sconfitta che ci ha dato fastidio perché pensavamo di avere la partita in mano dopo il primo tempo, ma ci è mancato il gol nonostante si si tirato undici volte in porta. Serve un bagno di umiltà da parte di tutti perché l’Entella, come la Reggiana, sono squadre che bisogna saper affrontare con la testa giusta. - continua Zanetti come riporta Trivenetogoal.it - Il nostro ruolo è quello dell’outsider e della rompicoglioni, lavoriamo da grandi e stiamo portando avanti un progetto per diventar e grandi in un prossimo futuro e per questo dobbiamo cercare di avere una nostra identità precisa. Vogliamo lottare per i play off e per farlo serve andare avanti un passo alla volta, essere umilmente ambiziosi come lo striscione dei tifosi della Reyer (la squadra di basket della città NdR) che ho letto qui vicino. L’Entella? Tatticamente è duttile, è una squadra di duellanti molto fisica, ma ha anche qualità come Crimi, Brunori, Schenetti. Hanno giocatori di gamba e di velocità, abbiamo le nostre carte per giocare una partita rapida e ficcante”.