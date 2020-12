Venezia, Zanetti: "Perdere non piace a nessuno, ma nessuno strascico"

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha presentato così in conferenza stampa la sfida di domani contro la Reggina: “Modolo e Taugourdeau non saranno della partita mentre recuperiamo Johnsen che ha scontato la giornata di squalifica rimediata contro il Lecce e Bjarkason anche se ha svolto un solo allenamento. Ho bisogno ancora della giornata di domani per capire chi scenderà in campo, perché mi aspetto una gara molto fisica e quindi ho bisogno di far giocare chi mi da maggiori garanzie in questo senso. La gara di sabato persa contro il Monza? Perdere non piace a nessuno, i ragazzi erano rammaricati forse anche più del dovuto. È giusto che la sconfitta dia fastidio, ma le partite vanno riviste ed analizzate. Lo abbiamo fatto e posso dire che abbiamo giocato una partita alla pari contro una squadra forte. Poi gli episodi e alcuni errori hanno portato alla sconfitta ma non mi sento di condannare nessuno. La condanno quando la squadra non ha il giusto spirito o il giusto approccio alla gara, ma sabato non è stato così. Ho chiesto ai ragazzi che questa battuta d’arresto non lasci strascichi ma che ci dia la forza anche mentale per affrontare le prossime sfide a partire da quella di domani. La Reggina? Mi aspetto una squadra assatanata perché conosco bene il loro allenatore e so che è una persona che spinge molto sull’aspetto agonistico. È una squadra con un organico di livello che può puntare ai playoff. Domani scenderanno in campo con un spirito di rivalsa, lo faremo anche noi e quindi mi aspetto una partita di grande spessore agonistico”, ha concluso.