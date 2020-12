Venezia, Zanetti: "Periodo duro da un punto di vista psico-fisico". I convocati per Cosenza

Dopo la buona prestazione contro la SPAL, la testa del Venezia è già al match di domani, che opporrà i lagunari al Cosenza.

Del confronto, come riferiscono i canali della società veneta, ne ha parlato il tecnico Paolo Zanetti: "Domani affronteremo una squadra molto pericolosa, perché ha degli automatismi interessanti e prova sempre a giocare un buon calcio. Quella calabrese è una formazione molto brava nelle ripartenze, anche perché in attacco può contare sull’apporto di giocatori molto veloci e in generale subisce poco; si tratta di una squadra equilibrata, che ha gamba e organizzazione. Ci aspetta quindi una trasferta lunga e una partita difficile in un periodo duro da un punto di vista psico-fisico dato il numero di partite, però stiamo bene e ci presenteremo in campo carichi per provare a fare risultato".

Proprio sui suoi: "Credo che Forte e Bocalon pur essendo due prime punte possano convivere; entrambi sanno giocare attraverso rapide combinazioni ed entrambi lo hanno dimostrato sabato giocando una grande partita contro la SPAL Per fisicità e qualità possono mettere in difficoltà qualsiasi difesa; la scelta di farli giocare insieme o meno può dipendere dalla partita o da varie situazioni che si possono creare, è una soluzione in più che abbiamo a disposizione che testimonia lo nostra volontà di essere camaleontici e di non dare punti di riferimento ai nostri avversari. Come mezz’ala sinistra possono giocare sia Capello che Crnigoj, pur avendo caratteristiche differenti tra loro; quando Capello ha giocato in quella posizione ha sempre fatto ottime partite e ritengo che quello possa essere un ruolo ideale per lui, soprattutto in riferimento a come interpreto io quel particolare ruolo, ossia in chiave offensiva, fermo restando che Alessandro è un giocatore molto intelligente da un punto di vista tattico ed ha lo spirito giusto. Crnigoj d’altro canto ha grande fisicità, tiro e capacità d’inserimento e anche lui può interpretare molto bene questo ruolo. Ritengo quindi che la squadra sia ampiamente coperta in quella posizione, nella quale posso contare anche su Bjarkason e prossimamente su Ala-Myllymaki. Siamo un gruppo unito, la squadra è stata costruita molto bene e siamo coperti in tutti i ruoli. Penso che il comunicato della società sulla situazione di Maleh sia stato chiaro e lo ritengo corretto, è giusto che al primo posto si debba sempre mettere il club; non ho mai nascosto la mia stima nei confronti di Youssef, che è un ragazzo molto educato, però ritengo la scelta della società rispettabilissima e contestualizzata in una logica interessante del club, che sta lavorando in maniera lungimirante per dare un futuro importante a questa società”.

Spazio poi ai convocati. Out i difensori Cremonesi e Marino, e non convocato Maleh: come ha dichiarato il presidente dei lagunari, il centrocampista ha rifiutato il rinnovo del contratto, e sarà probabilmente ceduto a gennaio. Da ora in avanti non giocherà più con il Venezia.

Ecco l'elenco dei 24:

PORTIERI: Carotenuto, Lezzerini, Pomini

DIFENSORI: Ceccaroni, Felicioli, Ferrarini, Mazzocchi, Modolo, Molinaro, St. Clair, Svoboda

CENTROCAMPISTI: Bjarkason, Crnigoj, Fiordilino, Rossi, Taugourdeau, Vacca

ATTACCANTI: Aramu, Bocalon, Capello, Di Mariano, Forte, Johnsen, Karlsson.