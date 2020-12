Venezia, Zanetti predica calma: "Subito gol strano, lunedì proveremo a rialzarci"

“Credo che sia stata una partita complessivamente gradevole, non capita spesso di vedere due squadre che hanno provato a giocare a calcio. Sapevamo che incontravamo una squadra forte e non ci siamo fatti condizionare assolutamente dagli ultimi risultati negativi che non rendevano giustizia all'organico allestito in estate. Li abbiamo costretti nella loro metà campo nel primo tempo, con attenzione e una buona circolazione di palla. Ero soddisfatto, ci è mancato l'ultimo passaggio per tentare di sbloccare lo 0-0. Nel secondo tempo la partita è stata bloccata da un gol strano, rispetto ad altre occasioni non siamo riusciti a rimetterla in piedi e a rimontare. Il secondo gol l’abbiamo preso in contropiede perchè ormai mancavano pochissimi minuti e ci siamo riversati tutti in avanti, Il Monza aveva rispetto per noi per com’è venuto a giocarsela. Purtroppo avevamo meno gamba del solito, quando dovevamo crossare o capitalizzare le azioni facevamo un pochino di fatica più del solito. Per fortuna lunedì scenderemo di nuovo in campo e non avremo tempo per dispiacerci, sono cose che possono succedere in un campionato lungo e dispendioso come questo. A Reggio Calabria non sarà facile, assolutamente. C’è un calendario difficile e duro, lo sappiamo e dobbiamo affrontare questa parte di stagione nella maniera migliore per non vanificare quanto abbiamo fatto fino a questo momento". Così il tecnico del Venezia Paolo Zanetti al termine della partita persa dalla sua squadra per 2-0 in casa contro il Monza.