Venezia, Zanetti: "Primo tempo dominato, male dopo lo svantaggio"

Le dichiarazioni di Paolo Zanetti dopo Venezia-Frosinone 0-2.

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato al termine della partita persa per 0-2 in casa contro il Frosinone. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Trivenetogoal.it: “Se guardiamo i primi cinquanta minuti c’è stata poca partita. Li abbiamo schiacciati a lungo, ma oggi non siamo stati abbastanza cattivi e non siamo stati bravi a finalizzare quello che abbiamo creato. Sinceramente nel primo tempo loro non hanno fatto un tiro in porta. Siamo ripartiti bene a inizio secondo tempo con un’altra occasione importante di Capello. Abbiamo preso una rete su fallo laterale su rimessa regalata. Non mi è piaciuto il fatto che ci siamo spenti mentalmente dopo essere andati sotto. Non siamo stati bravi a reagire e a portare in campo le nostre idee che nel primo tempo ci aveva portato a creare tantissimo. Poi abbiamo subito gol su palla inattiva che ci ha tagliato le gambe. Salvo 50 minuti ottimi, al di là del risultato siamo stati superiori, dopo il risultato l’abbiamo indirizzato noi non facendo quello che avremmo dovuto e non reagendo dopo aver subito gol”.