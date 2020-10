Venezia, Zanetti: "Rispetto per il Frosinone. Ma in casa nostra nessuno deve far punti"

"Arriviamo a questa partita con il morale alto e vogliosi di riconfermarci. Mercoledì in Coppa Italia ho visto scendere in campo i ragazzi che non avevano giocato in campionato con lo spirito giusto, e questo è importante perché vuol dire che il gruppo sta procedendo compatto e in maniera omogenea. Siamo pronti e in casa vogliamo fare punti pur sapendo che affrontiamo una squadra forte e che in pochi mesi fa ha giocato la finale playoff. Credo che quella ciociara sia una delle candidate alla vittoria del campionato, ma li accogliamo con lo spirito giusto e con la voglia di stupire ancora".

Esordisce così, parlando del Frosinone, prossimo avversario in campionato, il tecnico del Venezia Paolo Zanetti. Che, come riferiscono i canali ufficiali del club lagunare, ha poi proseguito: "Ritengo che le prestazioni dei singoli siano merito della squadra e di come si affrontano le partite; molti giocatori sono in forma, altri stanno crescendo ed è normale visto che siamo solo all’inizio del campionato, ma ripeto, l’obiettivo è di portare i giocatori allo stesso livello per avere l’imbarazzo della scelta. Dispiace non poter convocare tutti, qualcuno gioco forza non potrà essere con noi e mi dispiace perché stanno dando tutti il massimo. Abbiamo una rosa profonda, la società ha lavorato bene sia per il presente che per il futuro, inserendo in un gruppo consolidato 5-6 elementi che sono qui per costruire un futuro importante per il club; ritengo che questo modo di lavorare faccia intuire bene come si vuole lavorare qui a Venezia"

Più nel dettaglio dell'avversario: "Il risultato del Frosinone contro l’Empoli è bugiardo, non deve trarre in inganno e non penso che i gialloblù siano in crisi. I ciociari hanno creato molto, hanno grande qualità; li rispettiamo molto, ma non li temiamo, perché abbiamo le nostre qualità e giocheremo in casa nostra, dove dovremo fare di tutto perché nessuno conquisti i 3 punti, questa deve essere la nostra mentalità. Loro praticano un calcio aggressivo con concetti di gioco consolidati ma a volte concedono qualche spazio e noi dovremo essere bravi a sfruttare queste occasioni, oltre a essere superiori a loro da un punto di vista agonistico poichè da un punto di vista tecnico abbiamo qualcosina di meno di loro"

Conclude: "La squadra è proattiva e lavora per andare a far male all’avversario. A volte vi riesce e a volte no, non abbiamo ancora la continuità di gioco che serve e lo abbiamo dimostrato anche sabato scorso, tenendo la partita in bilico fino alla fine. Questa squadra è dotata di una buona personalità, trainata da un gruppo che si conosce già da tempo e che è passato attraverso delle difficoltà".