Venezia, Zanetti: "Se con l'Empoli è big match, è perché ci vedono grande squadra". I convocati

Gara interna per il Venezia, che domani riceverà la capolista Empoli. Del match, come riferiscono i canali ufficiali de club, ne ha parlato il tecnico Paolo Zanetti: "Se la partita di domani viene definita come un big match significa che siamo considerati come una squadra importante e questo ci deve rendere orgogliosi e consapevoli di quello che stiamo facendo nell’insieme come club. Ci arriviamo bene, anche se sarebbe stato meglio giocare anche il turno precedente contro l’Entella, ma anche in Coppa i ragazzi hanno dimostrato di avere un gran carattere; chi in precedenza ha giocato meno ha dimostrato di voler mettere in difficoltà l’allenatore perché tutti vogliono far parte di questo progetto e questo è un ottimo segnale, perché c’è bisogno di tutti".

Andando poi all'avversario: “L’Empoli è una società forte, con una rosa importante ed un allenatore bravo e che stimo. Sono partiti molto bene ed hanno un attacco molto forte dotato di attaccanti bravi tecnicamente e dotati fisicamente; inoltre hanno un gioco ben organizzato. Mi aspetto una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre ed ai ragazzi ho chiesto ho chiesto di portare in campo le nostre idee. Abbiamo studiato l’avversario e ne abbiamo grande rispetto, però la cosa più importante è avere una nostra identità e svilupparla sempre più secondo quello che è il modello del club, indipendentemente da chi abbiamo di fronte. Nelle ultime due partite abbiamo fatto 7 gol ed è un dato importante, che deve farci capire che la strada intrapresa è quella giusta, anche perché abbiamo una difesa che già l’anno scorso ha saputo dimostrarsi solida e compatta".

Riportiamo adesso la lista dei convocati, della quale non fanno parte Mazzocchi, Molinaro e Taugourdeau:

PORTIERI: Lezzerini, Pigozzo, Pomini

DIFENSORI: Ceccaroni, Cremonesi, Felicioli, Ferrarini, Marino, Modolo, St. Clair, Svoboda

CENTOCAMPISTI: Bjarkason, Crnigoj, Fiordilino, Maleh, Rossi, Serena, Vacca

ATTACCANTI: Aramu, Bocalon, Capello, Di Mariano, Forte, Johnsen, Karlsson.