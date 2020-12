Venezia, Zanetti: "SPAL fra le più forti della B. La nostra forza è lo spirito di squadra"

vedi letture

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la SPAL di domani: “Giocheremo contro una squadra molto attrezzata, che secondo me insieme al Lecce è forse la più forte del campionato con una rosa completa e tanti giocatori importanti. Noi nelle ultime gare abbiamo incontrato tante squadre forti e ormai ci stiamo prendendo l’abitudine, quindi affronteremo anche questa gara senza paura e con la consapevolezza che queste gare presentano diverse difficoltà. - continua Zanetti come riporta il sito del club - Non sono in grado di diramare la lista dei convocati perché abbiamo diverse situazioni da verificare. Il gruppo? La sua forza sta nell’impegno che tutti mettono in allenamento, nella predisposizone al lavoro e nello spirito di squadra. Io cerco di essere il più giusto possibile con in giocatori, compatibilmente con quello che serve in partita, e credo fermamente che un giocatore possa essere determinante anche non giocando sempre titolare o giocando tutte le partita.”