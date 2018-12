Venezia, Zenga: "A Crotone ho lasciato il cuore"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Venezia Walter Zenga ha parlato alla viglia della sfida contro il Crotone, sua ex squadra, spiegando che alla piazza calabrese è legato da bei ricordi: “A Crotone ho lasciato il cuore, è stato un anno bellissimo e proprio per questo ho deciso di non restare. Non sono uno che resta a discapito dei contratti. Non mi va di parlare della loro situazione, c’è un tecnico che sta affrontando le difficoltà e sarebbe una mancanza di rispetto da parte mia. Lo Scida è uno stadio che ti carica in maniera incredibile e la squadra ha pezzi da 90 come Benali o Nalini che sarebbero titolari ovunque in Serie B. - continua Zenga come riporta Trivenetosport.it - Noi abbiamo dimostrato di essere forti, siamo appena usciti da una situazione difficile, visto che eravamo penultimi e questo non va dimenticato. Col presidente la sintonia è totale e sono felice di sentire che è soddisfatto anche se la strada da fare è ancora lunga”.