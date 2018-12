Venezia, Zenga: "A Foggia dimenticandoci quello che abbiamo fatto"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Venezia Walter Zenga ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Foggia: “Ci siamo preparati bene, abbiamo fatto tutto ciò che era necessario per affrontare questa gara. Garofalo è recuperato e partirà con noi, mentre per quanto riguarda l’assenza di Falzerano non ci sono problemi: abbiamo tanti uomini e sono tutti all’altezza. Il Foggia è una gran bella squadra, in classifica paga gli otto punti di penalizzazione, se no si troverebbe davanti a noi. Da quando sono arrivato io non abbiamo ancora affrontano una partita “semplice”, ma questa è la Serie B. Si tratta di un campionato equilibratissimo dove ogni squadra può battere chiunque. Domani dovremo stare attenti al loro gioco, hanno un allenatore giovane e preparato, vengono da alcune buone prestazioni e dispongono di giocatori di livello per la categoria. Si va a Foggia dimenticandosi di quello che si è fatto, pensando solamente a cosa dobbiamo fare per vincere in Puglia. Ci vuole attenzione e concentrazione in questi momenti, perché è più difficile gestire l’euforia derivante da una vittoria rispetto a ciò che porta una sconfitta”.