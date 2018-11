© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Alla vigilia della sfida tra Venezia e Brescia, il tecnico dei lagunari Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole dell'allenatore, riportate da Triventogoal.it: "La sosta se ha fatto bene o meno lo vediamo domani. Le soste sono sempre utili per lavorare, poi tutto da verificato sul campo. Tonali? Non parlo dei giocatori delle altre squadre, c’è un allenatore come Corini che lo conosce bene. Il Brescia ha giocatori come Tonali e Donnarumma che farebbero la differenza in qualsiasi squadra, ma ce ne sono anche altri come Bisoli, Gastaldello e Romagnoli che sono di primissimo livello. Il Brescia è veramente una buonissima squadra. Non ho mai affrontato Corini come allenatore. Credo che quella di domani sarà una partita spettacolare con due squadre che hanno ciascuna le nostre armi. Abbiamo le nostre risorse che cercheremo di sfruttare. Il numero dispari di squadre? Non rappresenta un peso sicuramente. Domani non ci sarà Garofalo, mentre Pinato sarà a disposizione", ha detto.