Venezia, Zenga: "Cosenza camaleontico, ci aspetta una gara difficile"

Fonte: TuttoB

Alla vigilia della gara casalinga con il Cosenza, Walter Zenga, tecnico del Venezia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: "Sarà una partita difficile - spiega l'Uomo Ragno - contro un avversario che cambia spesso sistema di gioco e che ha giocatori di livello che possono trovare giocate di qualità. Suciu e Vrioni hanno recuperato, ci mancherà solo Lezzerini. La squadra ha dimostrato di sapersela giocare contro tutte anche al di là di chi scende in campo. A Crotone il risultato poteva essere migliore, purtroppo ci sono stati episodi che abbiamo visto tutti e che si ripetono, oltretutto commentati in modo particolare da qualche tesserato. Abbiamo tre partite in otto giorni come tutti, dovremo affrontare una gara alla volta. Il Cosenza ha un allenatore navigato e, al di là di qualche passaggio a vuoto come a La Spezia, se l’è giocata alla pari con tutti...".