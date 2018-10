Venezia, Zenga: "Dobbiamo uscire velocemente da questa situazione"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Venezia Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Cremonese: “Se noi non abbiamo avuto tempo di rifiatare per loro sarà ancora peggio, ma quando allenavo in Inghilterra capitava di giocare anche sette gare in un mese. La Cremonese è una squadra che gioca bene, è tosta e ha una grande difesa. Ci vorrà una gara di grande attenzione da parte nostra e sono curioso di vedere come ci comportiamo a distanza di tre giorni da una gara perché dobbiamo essere veloci a uscire da questa brutta situazione. - continua Zenga come riporta Trivenetogoal.it - Andrea Mandorlini è un mio caro amico, quando condividi per tanti anni le stesse vittorie e le stesse sconfitte l’amicizia rimane. All’inizio era arrivato dall’Ascoli come terzino sinistro, poi si è spostato centralmente”.