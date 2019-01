Venezia, Zenga: "Domani gara molto sentita. Vogliamo far punti"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Venezia Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Padova di domani: “Si tratta di una partita dalla tifoseria e cercheremo di portare a casa il risultato per far felice tutto l’ambiente. Noi abbiamo giocato lunedì sera, mentre loro domenica alle 15 e questo andrebbe sottolineato maggiormente, vorrei ci fosse più attenzione su queste cose. Padova? Non parlo del mio passato, a La Spezia mi sono fatto condizionare da alcune cose , domani non lo farò. - continua Zenga come riporta Trivenetogoal.it - Mi sembra che tifosi, giocatori e società stanno spingendo dalla stessa parte, la stampa no perché sottolineate sempre e solo gli aspetti negativi. Fatevi qualche domanda, io combatto la mentalità negativa. A La Spezia abbiamo fatto una grande partita nonostante a Bruscagin abbiano quasi spezzato una gamba e voi non l’avete sottolineato. Quando ci sono certe domande sono sempre in negativo mi infastidiscono, dobbiamo salvarci”.