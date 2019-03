© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La gara contro l’Hellas Verona potrebbe essere decisiva per il futuro di Walter Zenga sulla panchina del Venezia, dove è subentrato a Stefano Vecchi lo scorso ottobre. In caso di sconfitta infatti il suo esonero pare certo con la dirigenza, in primis il presidente Joe Tacopina, che avrebbe già individuato il suo sostituto per il finale di campionato. Si tratta di Alfredo Aglietti che sarebbe stato messo in preallarme in attesa di capire cosa accadrà nel derby. Lo riferisce Tggialloblù.it.