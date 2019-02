Venezia, Zenga: "Magari Tacopina dovrebbe essere arrabbiato con me"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Venezia Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Lecce tornando anche sulla sconfitta subita nell’ultimo turno contro il Benevento: “Dopo l’ultima gara avete detto cose negative che non mi trovano d’accordo, il Benevento non ha avuto alcuna occasione e dire che Vicario è stato il migliore in campo vuol dire aver visto un’altra partita. Promuovo la squadra al 100%. C’è gente che non vede mai gli allenamenti, non si muove mai dai propri uffici e giudica, ma io non mi invento le scelte di formazione che sono invece legate ad aspetti fisici e mentali. Il Benevento non ha creato nulla, gli episodi ci hanno penalizzato e ci hanno dato fastidio, ma Bocalon ha sbagliato un’occasione incredibile a cinque minuti dalla fine e poi non siamo più riusciti a tirare in porta e non deve mai accadere. - continua Zenga come riporta Trivenetogoal.it - Ho visto il presidente e non l’ho trovato arrabbiato, magari farebbe bene a esserlo con me, forse si aspettava qualcosa di più, ma come ho detto in conferenza stampa quando sono arrivato posso andarmene anche domani che non è un problema. I nuovi si stanno inserendo, Besea non ha avuto problemi a giocare. Magari lunedì faccio giocare Fornasier che è il sostituto naturale di Domizzi, Mazan penso che sia pronto. Posso avere sempre un centrocampo fresco e dinamico. Ho 7 centrocampisti forti e bravi, magari decido di giocare due partite con Suciu e Besea, due con Segre e Pinato. Rossi è un po’ sfortunato perché è già il secondo gol che gli annullano. Fa gol Bocalon e diventiamo degli eroi in dieci contro undici”.